Правосудие именем Украины совершают приспешники оккупантов

Судей в Украине не проверяют на причастность к сотрудничеству с оккупантами - исследование аналитического центра. Фото: unsplash.com

Только треть судей, работавших в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, и 10% судей, работавших на территории Крыма, официально перевелись на подконтрольную Украины территорию.

И даже официальный перевод не гарантирует отсутствие связей с оккупантами, говорится в исследовании фонда DEJURE.

"Есть основания считать, что 436 судей, которые работали в Крыму, и еще 76, которые работали на оккупированной территории Донецкой и Луганской обласьей, сотрудничают с оккупационными властями и фактически предали Украину. За все время оккупации с более чем 500 судей, вероятно сотрудничающих с захватчиками, вступили в законную силу только три обвинительных приговора: один по экс-судье из Крыма и два по экс-судьям, находящимся в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей", - рассказывает юрист фонда Вероника Крейденкова.

Эксперты аналитического центра настаивают, что причина такой печальной статистики - в неэффективной работе органов правопорядка. За семь лет после оккупации только 35 судей стали обвиняемыми, а системной работы по привлечению их к уголовной ответственности не велось.

Судей, которых все-таки все перевели на подконтрольную Украине территорию, на предмет поддержки связей с оккупантами не проверяли. Известен случай бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, который активно способствовал установлению оккупационной власти на полуострове.

Однако, после этого он переехал на подконтрольную Украине территорию и продолжал осуществлять правосудие в Апелляционном суде Днепропетровской области до 29 сентября 2016 года, когда был уволен за нарушение присяги. Впоследствии Верховный Суд восстановил Чернобука в должности, с которой он в конце концов был уволен в сентябре 2019 по решению Высшего совета правосудия.

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Другая судья Светлана Чонгова в сентябре 2015-го перевелась в Хозяйственный суд Киевской области. По данным журналистов, Чонгова 24 декабря 2015 получила российский паспорт, и при этом продолжает осуществлять правосудие именем Украины.

Еще одним известным судьей, который перевелся из Донецка, является Виктор Попревич - судья, который приговорил Сергея Стерненка за "разбой с целью завладения 300 грн". Известно, что в своем дворе в Донецке Попревич установил бюсты Ленина и Сталина.

"Проблема "судей-предателей" имеет комплексный характер: это и пробелы в законодательстве, и неэффективная работа органов правопорядка, и неэффективная работа органов, которые должны обеспечивать доверие к судебной власти: Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Эта ситуация лишь подрывает и так невысокое доверие к судебной власти", - добавляет Крейденкова.

До оккупации суды АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей были частью общего судоустройства страны. На этих территориях функционировала развитая сеть из 99 судов с 1619 судьями, которые осуществляли правосудие, по состоянию на январь 2014 года.