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пятница, 12 ноября 2021 15:37

Боевики разгромили из артиллерии жилые дома в Луганской области
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В четверг, 11 ноября, с 14:43 до 15:23 российские боевики обстреляли населенный пункт Новозвановка в Луганской области. Палили из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии.

Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Отмечается, что благодаря оперативно принятым мерам гражданских лиц вовремя эвакуировали.

"В сторону данного населенного пункта оккупанты выпустили 26 снарядов калибра 122 мм. В результате обстрела были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки на ул. Суворова, 3 и ул. Суворова, 7. Погибших и раненых среди гражданского населения не зарегистрировали", - говорится сообщении.

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Сейчас решается вопрос восстановления разрушенных домов.

"Этим обстрелом вооруженные формирования Российской Федерации продемонстрировали свое пренебрежение к жизни и здоровью ни в чем не повинных гражданских лиц, которые могли оказаться на месте очередного преступления российских оккупантов", - подчеркнули в ООС.

В районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области во время выполнения боевого задания погибла 24-летняя Татьяна Алхимова. Была младшим сержантом отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

За четыре дня, 10 ноября, во время несения службы в ООС умер военнослужащий из Кировоградской области 34-летний Владимир Феняк. Произошло это в 01:50 вблизи Бахмута в результате тромбоэмболии легочной артерии.

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Дата
12
ноября

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