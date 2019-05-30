Боевики ранили украинского военного

На Донбассе боевики применили 82 мм минометы. Фото: Mind

На Донбассе от начала суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Российские наемники применили 82 мм минометы. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции возле села Крымское из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

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Вследствие обстрелов 1 военнослужащий получил ранения.

"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в ведомстве.

Генеральный штаб ВСУ поделился фото с тренировок спецназовцев. Военные отрабатывали способы вывода групп специального назначения воздушным путем.