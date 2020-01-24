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пятница, 24 января 2020 20:01

Боевики ранили украинского военного на Донбассе

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Боевики ранили украинского военного на Донбассе
Боевики 10 раз обстреляли украинские позиции. Фото: UkrNews

Боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Шесть обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку Талаковки - с станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета, два раза рядом с Песками - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Павлополя - с станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Опытное - 1 выстрел с противотанкового ракетного комплекса и с миномета 120 мм калибра - 14 мин.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Новолуганского - с станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета; дважды вблизи населенного пункта Луганское - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Орехово - с артиллерийских систем 122 калибра - 9 снарядов ", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность информаторской сети незаконных вооруженных формирований ДНР, которая действовала в Лиманском районе Донецкой области. Оперативники установили личности двух информаторок террористов - жительниц Лимана, которые сотрудничали с боевиками.

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24
января

Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь

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