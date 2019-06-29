Боевики ранили украинского военного на Донбассе

Боевики 11 раз обстреляли украинские позиции. Фото: Argumenti

На Донбассе от начала суток боевики одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранения.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.

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"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

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