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суббота, 29 июня 2019 20:48

Боевики ранили украинского военного на Донбассе

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Боевики ранили украинского военного на Донбассе
Боевики 11 раз обстреляли украинские позиции. Фото: Argumenti

На Донбассе от начала суток боевики одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранения.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.

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"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

Журналисты нашли у назначенного накануне председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко младшего брата-сепаратиста, который воюет в рядах боевиков террористической "ДНР". У Павла и Евгения Кириленко совпадают фамилия, отчество, а также регистрация в одной и той же квартире в городе Макеевка Донецкой области.

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Дата
29
июня

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