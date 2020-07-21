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вторник, 21 июля 2020 12:40

Боевики ранили украинских воинов - ВСУ достойно ответили

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Боевики ранили украинских воинов - ВСУ достойно ответили
На Донбассе ранены двое украинских военных. Фото: Facebook/ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации 21 июля в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Павлополя.

Как сообщает штаб ООС, в результате обстрелов из автоматических станковых гранатометов 2 наших воинов получили осколочные ранения.

Военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

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В ответ украинские воины применили имеющиеся огневые средства и дали агрессору достойный отпор. Потери противника уточняются.

Ранее стало известно, что 20 июля около 12 час. в зоне операции Объединенных сил погиб 26-летний военный из Изяслава Василий Кравченко. Он был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1257.

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21
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