Боевики ранили трех украинских военных на Донбассе

Боевики 10 раз обстреляли украинских военных. Фото: Уніан

С начала суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, есть раненые.

Наемники РФ обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 3 обстрела", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук – Зеленскому: Сдаете национальные интересы?

Трое украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Колонну военной техники Вооруженных сил России заметили возле села Родионовка Ростовской области России. Тяжелая бронетехника стоит в 15 км от границы с Украиной.