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воскресенье, 20 июня 2021 10:09

Боевики ранили мирного жителя неподалеку Луганского

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Боевики ранили мирного жителя неподалеку Луганского
Для поддержания боевой готовности в районе проведения ООС происходят тренировки подразделений противотанковой артиллерии / Facebook-страница штаба ООС

Российские вооруженные формирования продолжают игнорировать режим прекращения огня на Донбассе и обстреливать позиции украинских подразделений.

За прошедшие сутки, 19 июня, в районе проведения ООС зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня. Об этом передает штаб ООС.

У Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки стреляли из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новотошковсконр обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле с Водяного, что на Приазовье, агрессор стрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Вследствие вражеского обстрела пулевое ранение получил местный житель 1989 года рождения. Украинские военные оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

У Зайцевого и Желтого зафиксировали враждебные беспилотники типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет. На обстрелы россиян украинские воины открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила миссию ОБСЕ.

По состоянию на 7 утра, 20 июня, нарушений режима прекращения огня не фиксировали. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции ООС и придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ 22 июля 2020-го.

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Дата
20
июня

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