Боевики ранили двух украинских военных на Донбассе

Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции. Фото: Ukrlib

В течении суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали украинские позиции из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новотроицкого с направления Докучаевская - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Пищевика с направления Верхнешироковского - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, противник нарушая Минские соглашения, три раза обстрелял участок разведения №3 (Богдановка-Петровское) из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Зайцевого - из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

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В результате обстрелов двое украинских бойцов получили ранения.

Боевики срывают разведения сил в Станице Луганской. Украина, со своей стороны, продолжает ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец и обеспечивает безопасный переход жителей оккупированной территории на подконтрольную украинскому правительству сторону.