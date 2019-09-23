Боевики ранили двух украинских военных на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5337
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8334
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2142
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 477
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2997
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3474
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1467
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 387
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1296
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3321
Фото
Все фото
25
6
26
12
5
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Переселенец создает футболки для ультрас из Донбасса
Переселенец создает футболки для ультрас из Донбасса
Боевая BMW – музею передали уникальный экспонат с фронта
Боевая BMW – музею передали уникальный экспонат с фронта
ВСУ и американские военные &quot;уничтожили&quot; врага на совместных тренировках
ВСУ и американские военные "уничтожили" врага на совместных тренировках
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
Видео
Все видео
В 15 км от границы с Украиной заметили колонну российской бронетехники
В 15 км от границы с Украиной заметили колонну российской бронетехники
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 180
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5364
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5310
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1728
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31383
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
Просмотров: 171
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
понедельник, 23 сентября 2019 20:25

Боевики ранили двух украинских военных на Донбассе

  Комментировать
Боевики ранили двух украинских военных на Донбассе
Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции. Фото: Ukrlib

В течении суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали украинские позиции из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новотроицкого с направления Докучаевская - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Пищевика с направления Верхнешироковского - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, противник нарушая Минские соглашения, три раза обстрелял участок разведения №3 (Богдановка-Петровское) из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Зайцевого - из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем грозит "формула Штайнмайера" - Дмитрий Снегирев

В результате обстрелов двое украинских бойцов получили ранения.

Боевики срывают разведения сил в Станице Луганской. Украина, со своей стороны, продолжает ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец и обеспечивает безопасный переход жителей оккупированной территории на подконтрольную украинскому правительству сторону.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики ранили двух украинских военных на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

В поселке расстреляли 1,6 тыс. детей

Военные устроили погром в городе

Открыли новую планету

Соломия Крушельницкая не захотела выступать из-за извержения Везувия

Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой

Самое читаемое
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 40734
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими&quot;
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими" 10 Просмотров: 27648
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 25751
Сообщили подробности убийства 16-летней девушки в Киеве
Сообщили подробности убийства 16-летней девушки в Киеве Просмотров: 15840
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 14409
Донбасс
Чем грозит "формула Штайнмайера" - Дмитрий Снегирев
Чем грозит "формула Штайнмайера" - Дмитрий Снегирев
 Просмотров: 153
Зона ООС: Россия активизировала подготовку диверсантов и снайперов
Зона ООС: Россия активизировала подготовку диверсантов и снайперов Просмотров: 180
Сообщили последние новости с Донбасса
Сообщили последние новости с Донбасса Просмотров: 531
Нашли ящик с боеприпасами
Нашли ящик с боеприпасами Просмотров: 711
Один украинский военный получил ранения на Донбассе
Один украинский военный получил ранения на Донбассе Просмотров: 54
Больше всего комментируют
10
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими"
8
"Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помощник президента
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
2
Богдан "переплюнул" Зеленского в зарплате
Голосов: 726
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua