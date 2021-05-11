Боевики пять раз нарушили режим тишины

В течение суток на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Новгородского оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Об этом сообщает штаб ООС.

Неподалеку Новоселовки и Южного противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы.

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Кроме того, в направлении Южного российские оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь.

На Донбассе задержали представителя ДНР, который пытался провести разведку на местности на линии соприкосновения. Он признал свою причастность к незаконным группировок. Задержанный боевик - уроженец Горловки Донецкой области. Его задача состояла в получении информации о расположении, силы и средства украинских военных.