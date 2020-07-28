Боевики простреливают украинские позиции, наши - не отвечают: как прошли сутки в "режиме тишины"

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов, нет. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"В районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Южного обстрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано неподалеку Новомихайловки. Там противник заминировал украинские позиции с помощью ручных противотанковых гранатометов тремя противопехотными минами ПОМ-2", - сказано в сообщении.

С начала суток обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и в любой момент готовы к адекватному реагированию на коварные и провокационные действия противника.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года. Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей.