Боевики применили БПМ и гранатометы: последние новости с передовой

Боевики 6 раз нарушили режим перемирия. Фото: Prm

На Донбассе от начала суток боевики 6 раз обстреляли украинские позиции.

Наемники РФ применили вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела", - говорится в сообщении.

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О потерях среди украинских военных не сообщается.

Разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками. Определяющим для украинской стороны является то, чтобы разведения сил происходило с обеих сторон линии разграничения, рассказал министр обороны Андрей Загороднюк.