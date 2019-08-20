Боевики применили беспилотник и гранатомет, есть раненый

19 августа боевики 11 раз нарушили режим тишины. Фото: rubryka

19 августа боевики 11 раз обстреляли наши позиции.

Применен безилотний аппарат (Вог-25) из гранатометным зарядом в районе Павлополя, пишет в Facebook ООС.

В результате этого ранен один боец.

Противник 10 раз стрелял в районе оперативно-тактической группировки "Восток" и 1 раз в районе группировки "Север".

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Около Водяного, Новотроицкого, Светлодарска и Лебединского проводились обстрелы из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Талаковка стреляли из автоматического гранатомета. Недалеко от Опытного стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Во время профилактических и поисковых работ в городе Счастье Луганской области сотрудники Нацполиции из состава Объединенных сил задержали женщину, причастную к незаконным вооруженным формированиям.