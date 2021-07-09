Боевики применили артиллерию. ВСУ дали ответ

Российские наемники нарушили режим тишины на Донбассе. Фото: ua.news

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска шесть раз обстреляли украинские позиции.

Вблизи Зайцевого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает штаб ООС.

Неподалеку Новотошковского российские оккупанты стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров.

У Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.

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В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершил обстрел из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск сообщили представителям Миссии ОБСЕ.

Вчера на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб сержант 24-летний Евгений Курасов. Воин был заместителем командира боевой машины взвода механизированной роты воинской части А4532, говорится в заявлении 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского. Погибший родом из села Локня Сумской области.