Боевики прицельно били из крупнокалиберных минометов

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: Politeka

Сегодня российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Против украинских военных 5 раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook.

В ведомстве отметили, что боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское. Большинство обстрелов пришлось на Мариупольское направление. В течение дня огневое воздействие с минометов калибра 120 мм враг осуществлял на защитников Луганского, Чермалыка и Лебединского, а минометы 82-го калибра применял по опорным пунктам вблизи Гнутово. По защитниках Водяного противник открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты ", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Президент Петр Порошенко приказал руководителям операции Объединенных сил на Донбассе в качестве ответного огня применять все подчиненные им силы и средства.