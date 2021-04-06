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вторник, 06 апреля 2021 12:26

Боевики подорвались на собственной мине

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Боевики подорвались на собственной мине
Двое оккупантов погибли, подорвавшись на мине. Фото: Минобороны

4 апреля в районе Сокольников в ОРДЛО трое оккупантов пострадали при работе с собственной миной.

Об этом стало известно от украинской разведки, сообщили ОТУ "Північ" в Facebook.

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"Проявляя чудеса инженерной осведомленности во время отладки противопехотной мины ПОМ-2, запрещенной Оттавской конвенцией, российские войска понесли потери. Двое оккупантов погибло, один ранен", - сказали военные.

Начало широкомасштабной военной кампании на Донбассе в ближайшее время маловероятно. Но не следует совсем исключать худшего варианта развития событий. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. И пояснил, что, ведя гибридную войну, Россия пытается запугать другие страны и привлечь к себе внимание.

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06
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