Боевики подорвались на собственной мине

Двое оккупантов погибли, подорвавшись на мине. Фото: Минобороны

4 апреля в районе Сокольников в ОРДЛО трое оккупантов пострадали при работе с собственной миной.

Об этом стало известно от украинской разведки, сообщили ОТУ "Північ" в Facebook.

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"Проявляя чудеса инженерной осведомленности во время отладки противопехотной мины ПОМ-2, запрещенной Оттавской конвенцией, российские войска понесли потери. Двое оккупантов погибло, один ранен", - сказали военные.

Начало широкомасштабной военной кампании на Донбассе в ближайшее время маловероятно. Но не следует совсем исключать худшего варианта развития событий. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. И пояснил, что, ведя гибридную войну, Россия пытается запугать другие страны и привлечь к себе внимание.