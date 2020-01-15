Боевики освободили из плена преступников, которые помогали пытать заключенных - журналист

Журналист Станислав Асеев рассказал о освобожденных преступниках, которые пытали пленных. Фото: Тексты

Бывшие пленные, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев и разведчица Татьяна Гончарова рассказали, что среди освобожденных из плена есть преступники, которые помогали боевикам пытать заключенных.

"Есть много вопросов относитель людей, которые вернулись на эту территорию при том, что они вообще напрямую участвовали в тех преступлениях, которые происходили в "Изоляции", - сказал Асеев, передают Тексты.

По его словам, некоторые из них были освобождены еще в 2017 году.

"Вот как они возвращаются сюда, и как они ходят на свободе в течении уже двух лет некоторые, а некоторые вернулись в декабре 2017 года - это также очень большой вопрос. Пока мы пытаемся его публично не поднимать и хотим решить через соответствующие органы, услышать их комментарии", - рассказал журналист.

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"Поэтому мы сейчас пытаемся услышать хоть какие-то вменяемые комментарии со стороны СБУ или прокуратуры, что вообще с ними планируют делать. А если все это будут пытаться как-то "решить", мы, конечно, будем публично поднимать этот вопрос. И тогда, наверное, уже СБУ придется что-то осознанное отвечать относительно этих лиц ", - добавил Асеев.

Ранее освобожденная разведчица Татьяна Гончарова говорила то же: "Несколько человек из тех, что вернулись в Украину, помогали на "Изоляции" бить заключенных".

Российские снайперы начали маскироваться под местных жителей оккупированных территорий. Часть боевиков только что вернулась с курсов, которые оккупанты устроили для улучшения их навыков.