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вторник, 26 января 2021 07:45

Боевики обстреляли ВСУ из тяжелого вооружения и получили по зубам

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Боевики обстреляли ВСУ из тяжелого вооружения и получили по зубам
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Южного вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из оружия разных видов - минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Хутор Вольный - с автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов получил ранения один украинский воин, сообщили в штабе ООС.

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У Тарамчука противник дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, и Павлополя оккупанты использовали против наших защитников стрелковое оружие, а неподалеку Водяного - еще и подствольный гранатомет.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. Раненого военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Беспилотник ОБСЕ обнаружил 11 не отведенных танков у оккупированной Новоселовки - 37 км северо-восточнее Донецка.

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