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пятница, 30 августа 2019 21:32

Боевики обстреляли украинских военных из запрещенных минометов, есть погибший

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Боевики обстреляли украинских военных из запрещенных минометов, есть погибший
Боевики 6 раз нарушили режим перемирия. Фото: РБК

На Донбассе от начала суток боевики шесть раз обстреляли украинские позиции.

Противник использовал запрещенные минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, боевики четыре раза открывали огонь по опорным пунктам у Водяного из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил вблизи Новотроицкого были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, около Новолуганского - из гранатометов различных систем.

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В пятницу, 30 августа, во время выполнения боевого задания погиб один украинский военнослужащий.

Обмен пленными между Украиной и боевика ДНР может состояться в сентябре. Об этом заявила так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

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Дата
30
августа

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