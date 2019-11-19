Боевики обстреляли украинских бойцов в районе Железного

Боевики обстреляли украинский в районе Железного. Фото: freeradio.com.ua

19 ноября около 10:00 враг 20 минут обстреливал позиции Вооруженных сил Украины в районе Железного Донецкой области.

Стреляли из ручных противотанковых гранатометов, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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"По состоянию на 12:30 сегодня, 19 ноября, имеем 1 факт ведения огня российско-оккупационными войсками на Луганском направлении", - сообщают в МОУ.

19 ноября, около 4:00 утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгени Коростелев. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.