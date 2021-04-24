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суббота, 24 апреля 2021 18:20

Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов

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Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов
Оккупанты 4 раза нарушили тишину. Фото: glavcom.ua

С начала суток на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

У Троицкого и Лебединского враг совершил обстрел со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает штаб ООС.

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Вблизи Новгородского российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Песков противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений сообщили представителям ОБСЕ.

В Донецкой области танковые подразделения Вооруженных сил и Нацгвардии провели учения по уничтожению условного противника. Военные отработали взаимодействие подразделений при выполнении боевых задач в условиях города и на полевой местности.

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