Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов

С начала суток на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.
У Троицкого и Лебединского враг совершил обстрел со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает штаб ООС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский не будет встречаться с Путиным в Москве
Вблизи Новгородского российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Песков противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений сообщили представителям ОБСЕ.
В Донецкой области танковые подразделения Вооруженных сил и Нацгвардии провели учения по уничтожению условного противника. Военные отработали взаимодействие подразделений при выполнении боевых задач в условиях города и на полевой местности.
Комментарии