Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.
Так, вблизи населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ.
Кроме того, сегодня пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали более 7 га территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла инициированную Украиной резолюцию, осуждающую оккупацию Россией Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей и требует освободить украинские территории. Документ также осудил попытки РФ заблокировать Керченский пролив и Азовское море, противоречит международному праву.
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