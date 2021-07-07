Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. Фото: rubryka

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Так, вблизи населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ.

Кроме того, сегодня пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали более 7 га территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла инициированную Украиной резолюцию, осуждающую оккупацию Россией Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей и требует освободить украинские территории. Документ также осудил попытки РФ заблокировать Керченский пролив и Азовское море, противоречит международному праву.