Боевики обстреляли украинские позиции: есть раненый

В ООС зафиксировали шесть обстрелов со стороны боевиков. Фото: ua.news

С начала суток на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим тишины.

В частности, у Шумов оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Об этом сообщает штаб ООС.

Неподалеку Новгородского противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе Причепиловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Водяного российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

А вблизи Старогнатовки российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов сообщили СММ ОБСЕ.

9 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.