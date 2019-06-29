Боевики обстреляли жилые дома на Донбассе. Фото: Facebook

На Донбассе в пятницу, 27 июня, боевики обстреляли прифронтовой населенный пункт Золотое-4.

Обстрел велся со станкового противотанкового гранатомета с направления Золотое-5, об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Как отмечается, в результате разрыва гранаты была разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома. Также на автомобильной дороге, рядом со зданием, военные зафиксировали воронку. По их оценке она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению", - отмечают в ведомстве.

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Мобильная группа украинской стороны СЦКК осуществила фотофиксацию последствий обстрела.

В честь Дня Конституции в сторону оккупированного Донецкая запустили огромный флаг Украины. У Марьинки волонтеры, местные жители и военнослужащие запустили флаг на воздушных шариках.