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пятница, 04 октября 2019 20:39

Боевики обстреляли из гранатометов участок разведения сил на Донбассе

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Боевики обстреляли из гранатометов участок разведения сил на Донбассе
Боевики 23 раза обстреляли украинских военных. Фото: НП

На Донбассе боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Украинских военных обстреливали из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

В ведомстве отмечают, что боевики открыли огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 8 обстрелов", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Изменить подход в реформировании системы социальной защиты участников боевых действий по пересмотру льгот для участников боевых действий обещают в партии "Слугу народа". В основном, просмотр касается сокращения перечня льготников и самых льгот.

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