Боевики обстреляли добровольцев в районе разведения сил

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
7 Просмотров: 8676
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1755
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7191
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1215
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6768
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41058
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1188
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3465
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
6
6
5
16
6
Показали место взрыва вышки в Донецке
Показали место взрыва вышки в Донецке
Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов
Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов
Как замаскировать танк в тумане: тренировки от бойцов ООС
Как замаскировать танк в тумане: тренировки от бойцов ООС
Отработали мастерство: впечатляющие фото тренировок бойцов ВСУ
Отработали мастерство: впечатляющие фото тренировок бойцов ВСУ
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
Видео
Все видео
Call of Duty на Донбассе: как войну в Украине показали в известной игре
Call of Duty на Донбассе: как войну в Украине показали в известной игре
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Показали момент взрыва вышки в Донецке
Показали момент взрыва вышки в Донецке
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1215
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5868
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7677
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1899
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
Просмотров: 225
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
понедельник, 28 октября 2019 22:44

Боевики обстреляли добровольцев в районе разведения сил

1 Комментировать
Боевики обстреляли добровольцев в районе разведения сил
Боевики открыли огонь по добровольцах в Золотом. Фото: Facebook

Боевики обстреляли позиции украинских добровольцев в районе разведения сил в Золотом.

Сепаратисты открыли огонь из стрелкового оружия по ветеранам, к которым недавно приезжал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев в Facebook.

"Только что обстреляли добровольцев, которые говорили с президентом. В прямом эфире ATR мы общались именно с Денисом Янтарем, и он вынужден был прервать разговор", - отметил Муждабаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Добровольцы находятся в Золотом с оружием нелегально - штаб ООС

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября приехал в зону разведения сил - город Золотое Луганской области. Президент пообщался с добровольцами, которые выступают против отвода ВСУ от линии фронта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики обстреляли добровольцев в районе разведения сил». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
октября

Вагоновожатый и кондуктор отвечали за ремонт первых трамваев

Украинские воины заняли стратегические высоты

Депутаты приняли важный документ по языку

За одну ночь вывезли из Германии всех польских евреев

Самое читаемое
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 43389
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 16794
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 16426
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 13420
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 11331
Донбасс
Кабмин выделил дополнительные деньги на доступное жилье для переселенцев
Кабмин выделил дополнительные деньги на доступное жилье для переселенцев Просмотров: 99
Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных гранатометов
Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных гранатометов Просмотров: 81
На Донбассе ликвидировали молодого боевика
На Донбассе ликвидировали молодого боевика Просмотров: 864
"Отсутствие очередей и неудобств" - Гончарук побывал на КПВВ Донбасса
"Отсутствие очередей и неудобств" - Гончарук побывал на КПВВ Донбасса Просмотров: 441
До приезда Зеленского завод Ахметова сделал "картинку"
До приезда Зеленского завод Ахметова сделал "картинку" Просмотров: 2313
Больше всего комментируют
8
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
7
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
5
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
США убили лидера ИГИЛа
Голосов: 3044
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua