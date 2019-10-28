Боевики обстреляли добровольцев в районе разведения сил

Боевики открыли огонь по добровольцах в Золотом. Фото: Facebook

Боевики обстреляли позиции украинских добровольцев в районе разведения сил в Золотом.

Сепаратисты открыли огонь из стрелкового оружия по ветеранам, к которым недавно приезжал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев в Facebook.

"Только что обстреляли добровольцев, которые говорили с президентом. В прямом эфире ATR мы общались именно с Денисом Янтарем, и он вынужден был прервать разговор", - отметил Муждабаев.

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Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября приехал в зону разведения сил - город Золотое Луганской области. Президент пообщался с добровольцами, которые выступают против отвода ВСУ от линии фронта.