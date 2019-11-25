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понедельник, 25 ноября 2019 00:43

Боевики обстреляли дачный массив: сгорели 6 домов

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Боевики обстреляли дачный массив: сгорели 6 домов
Под обстрел боевиков попали дачные дома вблизи Березового. Фото: Словов і Діло

В Донецкой области в результате вражеского обстрела загорелись дачные дома. ЧП произошло в воскресенье вечером, около Березового.

Людей эвакуировали, сообщает пресс-центр ООС.

"24 ноября, около 18.00 российские оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Березового Донецкой области и дачный массив этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов.

В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, которая перешла на расположенный неподалеку дачный поселок.

Почти полностью выгорели 6 зданий. Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население, сейчас продолжаются мероприятия по локализации пожара", говорится в сообщении.

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Около 23.00 пожар локализировали, пострадавших нет.

22 ноября боевики открыли огонь в пределах участка разведения №3 в районе Петровского.

Это сделано с целью дискредитировать ВСУ в глазах местного населения и мирового сообщества, сообщает пресс служба штаба ООС.

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