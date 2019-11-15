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пятница, 15 ноября 2019 12:49

Боевики обстреляли Авдеевку - фото последствий
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Российские оккупанты обстреляли дачный поселок "Акация", недалеко Авдеевки Донецкой области
Российские оккупанты обстреляли дачный поселок "Акация", недалеко Авдеевки Донецкой области
Российские оккупанты обстреляли дачный поселок "Акация", недалеко Авдеевки Донецкой области
Российские оккупанты обстреляли дачный поселок "Акация", недалеко Авдеевки Донецкой области
Российские оккупанты обстреляли дачный поселок "Акация", недалеко Авдеевки Донецкой области

14 ноября российские оккупанты обстреляли дачный поселок "Акация", недалеко Авдеевки Донецкой области. Уничтожили человеческий дом.

Об этом сообщают в соцсети Facebook пресс-центр ООС.

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Вчера враг из РПГ, АГС и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Каменка Донецкой области. Враг вел огонь и по гражданской инфраструктуре. Возник пожар и полностью уничтоженый двухэтажный дом.

15 раз за прошедшие сутки российские наемники нарушили режим прекращения огня.

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15
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