Боевики обстреляли Авдеевку - фото последствий

14 ноября российские оккупанты обстреляли дачный поселок "Акация", недалеко Авдеевки Донецкой области. Уничтожили человеческий дом.

Об этом сообщают в соцсети Facebook пресс-центр ООС.

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Вчера враг из РПГ, АГС и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Каменка Донецкой области. Враг вел огонь и по гражданской инфраструктуре. Возник пожар и полностью уничтоженый двухэтажный дом.

15 раз за прошедшие сутки российские наемники нарушили режим прекращения огня.