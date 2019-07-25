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Боевики не дают ремонтировать мост в Станице Луганской

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Боевики не дают ремонтировать мост в Станице Луганской
Мост в Станице Луганской нуждается в ремонте. Фото: Корреспондент

Оккупанты не допустили специалистов к разрушенному мосту в поселке Станица Луганская Луганской области.

"Оккупанты не допустили специалистов, которые были должны провести обследование разрушенной части моста, для принятия решения по ее восстановлению", - сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация на своей странице в Facebook.

По словам председателя Станично-Луганской райгосадминистрации Юрия Золкина, российская сторона, оккупанты в очередной раз показали, что они не хотят создавать соответствующие условия для ремонта моста.

"Прибыли проектировщики, специалисты, которые должны оценить всю ситуацию с разрушенным мостом для того, чтобы подготовить соответствующий проект. Как только проектировщики спустились к провалу, их предупредили, что это будет воспринято как акт агрессии, и человек, находившийся на противоположной стороне в военной форме, запретил дальше продвигаться", - сказал Золкин в видео, размещенном райадминистрацией.

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Трехсторонняя контактная группа 17 июля договорилась о том, что стороны одновременно начинают ремонт моста в Станице Луганской украинская сторона возобновит завален пролет моста; ОРЛО восстановит покрытие и ограждение.

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