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суббота, 04 января 2020 18:30

Боевики начали формировать "штрафные роты"'

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Боевики начали формировать &quot;штрафные роты&quot;&#039;
В ОРДЛО начали формировать "штрафные роты" / фото: lifedon

На неподконтрольных украинской власти Донбассе возобновили формирования "штрафных рот", которые комплектуют боевиками, которые открыто высказывал недовольство условиями "службы".

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск возобновило практику формирования т. нз.."штрафных рот" в соединениях и частях 1 (Донецк), 2 (Луганск) Армейского корпуса", - сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Штрафников используют на самых опасных участках на линии соприкосновения. При этом, за счет них создаются "группы быстрого реагирования".

Вместе с тем, по данным разведки, в таких "подразделениях" сохраняется высокий уровень преступлений, в том числе, случаев убийств, связанных с конфликтами между офицерами и их подчиненными.

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"Убитые зачисляются к потерям, якобы, в результате обстрелов подразделениями Объединенных сил", - сказано в сообщении.

На участке разведения в районе Золотого наблюдатели ОБСЕ видели направленную на север камеру и антенну в районе блокпоста террористов. Приборы зафиксировали в 60 км к западу от Луганска.

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