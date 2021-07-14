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Боевики на Донбассе стягивают танки и гаубицы - ОБСЕ

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Боевики на Донбассе стягивают танки и гаубицы - ОБСЕ
В ОБСЕ сообщили, что боевики стягивают тяжелое оборудование на Донбасс. Фото: Укринформ

Боевики стягивают военную тяжелую технику на Донбассе в нарушение договоренностей.

Замечены танки, гаубицы, минометы и пушки на оккупированной территории Донецкой области, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Речь идет о гаубицах 122 калибра типа Д-30 ("Лягушка"). Их возле Ольховки зафиксировали беспилотники ОБСЕ.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 57 единиц вооружения на 2 полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области.

Беспилотник заметил 30 танков неустановленного типа и 4 самоходных гаубицы (минометы) в поселке Терновое.

Также в районе Покровки беспилотники ОБСЕ заметили 6 крупнокалиберных (122мм) гаубиц типа "Лягушка" и "Гвоздика". В этом же месте боевики разместили 3 противотанковые пушки (МТ-12, "Рапира", 100 мм), 15 танков (Т-64 - 4 единицы, Т-72 - 11 единиц) и 3 буксируемых миномета.

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Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла инициированную Украиной резолюцию, осуждающую оккупацию Россией Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей и требует освободить украинские территории.

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