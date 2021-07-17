Боевики на Донбассе ранили украинского воина

Вблизи Чермалика Волновахского района противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сегодня утром российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил пулевое ранение, сообщает штаб ООС. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

"В Донецкой области вблизи Чермалыка Волновахского района противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты били из минометов 120-го и 82-го калибров. Возле Павлополя и Широкого Волновахского района российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Старогнатовки вооруженные формирования РФ применили артиллерию калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

На все обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

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14 июля в зоне ООС погиб наводчик танкового взвода 19-летний Александр Юрков. В тот день вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Били из минометов 82-го, 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, артиллерии калибра 122 мм, автоматических станковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.