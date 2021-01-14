Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Оккупанты ранили военного ВСУ. Фото: Facebook

На Донбассе в результате обстрела боевиков один военнослужащий ВСУ получили ранения.

Военному оказали медицинскую помощь. Его состояние стабильное. Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

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"Сегодня, 14 января, около 18.00 в результате обстрела противником наших позициӥ в районе Гнутово получил ранения один военнослужащий ВСУ", - сказано в сообщении.

С начала суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Так, недалеко Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.