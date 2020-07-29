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четверг, 30 июля 2020 00:31

Боевики на Донбассе получали соцвыплаты в Украине - СБУ

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Боевики на Донбассе получали соцвыплаты в Украине - СБУ
В СБУ заявили, что боевики на Донбассе получали соцвыплаты в Украине. Фото: РБК

Боевики так называемой "ДНР" благодаря незаконному механизму получали социальные выплаты из государственного бюджета Украины.

Правоохранители задержали участников группы, организовавшей незаконную деятельность, сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленники за вознаграждение оформляли жителям оккупированной территории Донецкой области украинские паспорта и документы на назначение соцвыплат. Затем документы переправлялись через линию разграничения.

Троих фигурантов задержали в Бахмуте при попытке снятия наличных для дальнейшего перемещения на временно оккупированную территорию. Среди задержанных сотрудник государственного банка. Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков правоохранители изъяли наличные, банковские карты и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банках.

В настоящее время устанавливают всех возможных причастных к противоправной деятельности для их привлечения к ответственности.

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Раньше, Служба безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей в нашей стране лекарственных средств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп неподтвержденного происхождения.

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