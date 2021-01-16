Боевики на Донбассе подстрелили украинского защитника

На Донбассе ранили украинского военнослужащего. Фото: ИА "Вчасно"

а прошедшие сутки, 15 января, российские боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинкскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сводке штаба ООС.

Стреляли в районе Гнутово и Талаковка из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Трудовского в сторону наших позиций выпустили несколько очередей из стрелкового оружия.

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Один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Его доставили в лечебное учреждение, где оказывают помощь.

Вблизи Южного оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала суток 16 января нарушений режима тишины со стороны боевиков еще не фиксировали.

В результате вражеских обстрелов вблизи Донецка погиб один украинский военнослужащий.