Боевики на Донбассе не хотят получать российские паспорта

На Донбассе не заинтересованы в паспортах РФ. Фото: "Известия"

Распоряжение командования российских оккупационных войск о порядке хранения паспортов негативно повлияло на уровень заинтересованности в оформлении российского гражданства на оккупированных территориях.

Паспорта наемников оккупантов будут храниться в штабах частей до их увольнения с военной службы по окончанию контрактов. Окупанты активизировали меры по принуждению к оформлению российских паспортов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины, ссылаясь на Главное управление разведки.

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"Часть военнослужащих, призванных из числа местных жителей, продолжает уклоняться от получения гражданства РФ, вследствие разочарования в перспективах так называемого "русского мира" и учитывая усиление проукраинских настроений в обществе и рост ожиданий общественности на положительное решение руководством Украины проблем временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в тексте сообщения.

18 июля боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Украинский военный получил ранения, сообщает пресс-служба ООС.