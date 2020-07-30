Боевики на Донбассе дважды нарушали перемирие - штаб

Боевики продолжают нарушать "режим тишины". Фото: Украинская правда

Пророссийские боевики на Донбассе 30 июля дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Враг применил стрелковое оружие и подствольный гранатомет в районе Орехово и Новотошковского, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток учтено 2 факта несоблюдения врагом режима "Тишина". Для провокации украинских защитников возле Орехово вооруженные формирования Российской Федерации использовали стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета", – сказано в сообщении.

Огневые провокации были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ответный огонь не открывали. Обошлось без потерь.

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Напомним, за 29 июля боевики один раз нарушили "режим тишины".