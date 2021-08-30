Боевики на Донбассе били из пулеметов и гранатометов

Оккупанты осуществили три обстрела. Фото: ООС

С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Один из вражеских обстрелов зафиксировали вблизи Новозвановки. Боевики обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Неподалеку от населенного пункта Шумы оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи Троицкого российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные открывали огонь на вражеские обстрелы.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

29 августа вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое военных ВСУ получили ранения. Оккупанты обстреляли укранские позиции из минометов 120-мм калибра, станковых и ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Целились неподалеку Золотого-4, Золотого-3, Причепиловка, Попасной, Крымского Луганской области, а также Широкино Донецкой области.