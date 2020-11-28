Боевики на Донбассе активно укрепляются - разведка

Боевики укрепляются на Донбассе. Фото: Укринформ

На передовой боевики в нарушение договоренностей активно укрепляют свои позиции, пользуясь режимом прекращения огня.

Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях использует "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей "первого и второго армейских корпусов", сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Устанавливаются новые минные заграждения с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.

При этом российские оккупанты осуществляют минирование без составления карт минных полей, что приводит к увеличению потерь их личного состава и гибели и травмированию гражданского населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ в 2020 году полностью выполнили задачи - главнокомандующий

Ранее стало известно, что в Россия усилила информационную войну против Украины. Крем пытается дискредитировать высшее руководство Украины.