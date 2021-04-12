Боевики минируют гражданский сектор на Донбассе

Боевики минируют гражданский сектор Зайцевого. Фото: Facebook

На Донбассе боевики минируют гражданский сектор Зайцевого запрещенными минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителей ОБСЕ, передает пресс-служба ОТГ "Север".

"12 апреля оккупанты коварно совершили дистанционное минирование гражданского сектора населенного пункта Зайцевого запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий украинских военных.

Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва. Украина, согласно упомянутой Конвенции, до 2011 года под международным наблюдением уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию - эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ", - говорится в сообщении.

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Боевики в оккупированном Донецке начали минировать мосты, чтобы уберечься от "наступления Украины". Это провокация оккупантов или попытка запугать местных жителей.