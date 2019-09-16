Боевики ЛНР осудили своего главаря

"Министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета уволили и арестовали. Фото: infox

"Министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета освободили и арестовали. В его кабинете и доме проводятся обыски. Так же и в кабинетах заместителей Корнета.

Официальных подтверждений информации нет, пишет ostro.

Против Корнета возбуждено уголовное дело.

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Между ним и нынешним главарем ЛНР Леонидом Пасечником имеется конфликт.

Журналисты издания ostro предполагают, что после смены вожака Игоря Плотницкого, Корнет возмутился.

Власть перешла в руки бывшего главы "МГБ ЛНР" Пасечника.

23 ноября 2017-го главарь боевиков ЛНР Игорь Плотницкий убежал с территории оккупированного Луганска в Россию.