Боевики ЛНР осудили своего главаря

"Министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета освободили и арестовали. В его кабинете и доме проводятся обыски. Так же и в кабинетах заместителей Корнета.
Официальных подтверждений информации нет, пишет ostro.
Против Корнета возбуждено уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "На поклон к Путину" - в Москве "выплыл" лидер боевиков из Донбасса
Между ним и нынешним главарем ЛНР Леонидом Пасечником имеется конфликт.
Журналисты издания ostro предполагают, что после смены вожака Игоря Плотницкого, Корнет возмутился.
Власть перешла в руки бывшего главы "МГБ ЛНР" Пасечника.
23 ноября 2017-го главарь боевиков ЛНР Игорь Плотницкий убежал с территории оккупированного Луганска в Россию.
Комментарии