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воскресенье, 30 июня 2019 08:50

Боевики едва не взорвали украинские позиции в Марьинке

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Боевики попытались подорвать позиции бойцов 24 бригады у Маринки в Донецкой области с помощью УР-83П - установки для разминирования.

Ее взрыв эквивалентный по силе заряда одновременном подрыва 250 противотанковых мин, сообщает 24 бригада им. короля Даниила в Facebook.

Специалистами саперами было установлено, что противник применил УР-83П. Идентифицировать ее удалось благодаря двигателю к ней.

Автор: facebook.com/24th.brigade
  УР-83П - это установка разминирования, предназначена для проделывания проходов в противотанковых минных полях взрывным способом.
УР-83П - это установка разминирования, предназначена для проделывания проходов в противотанковых минных полях взрывным способом.

УР-83П - это установка разминирования, предназначена для проделывания проходов в противотанковых минных полях взрывным способом. В данном случае враг использовал ее не по инженерным назначения, а для огневого поражения позиций наших армейцев, правда совсем неэффективно.

Автор: facebook.com/24th.brigade
  Последствия подрыва установки УР-83П
Последствия подрыва установки УР-83П

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"Для того чтобы заряд пролетел дальше, террорист не подсоединили тормозные канаты, которые идут в комплекте и позволяют локализовать зону взрыва, полностью игнорируя присутствие местного населения, которое находится позади позиций военных. Как установили разведчики, запуск осуществлялся из жилых улиц временно оккупированной Александровки", - пояснили в бригаде.

Автор: facebook.com/24th.brigade
  Последствия подрыва установки УР-83П
Последствия подрыва установки УР-83П

Воины полка "Азов" зафиксировали очередные доказательства использования российско-террористическими войсками на Донбассе беспилотника производства РФ.

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