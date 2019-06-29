Боевики едва не взорвали украинские позиции в Марьинке

Боевики попытались подорвать позиции бойцов 24 бригады у Маринки в Донецкой области с помощью УР-83П - установки для разминирования.

Ее взрыв эквивалентный по силе заряда одновременном подрыва 250 противотанковых мин, сообщает 24 бригада им. короля Даниила в Facebook.

Специалистами саперами было установлено, что противник применил УР-83П. Идентифицировать ее удалось благодаря двигателю к ней.

Автор: facebook.com/24th.brigade УР-83П - это установка разминирования, предназначена для проделывания проходов в противотанковых минных полях взрывным способом.

УР-83П - это установка разминирования, предназначена для проделывания проходов в противотанковых минных полях взрывным способом. В данном случае враг использовал ее не по инженерным назначения, а для огневого поражения позиций наших армейцев, правда совсем неэффективно.

Автор: facebook.com/24th.brigade Последствия подрыва установки УР-83П

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики ранили украинского военного на Донбассе

"Для того чтобы заряд пролетел дальше, террорист не подсоединили тормозные канаты, которые идут в комплекте и позволяют локализовать зону взрыва, полностью игнорируя присутствие местного населения, которое находится позади позиций военных. Как установили разведчики, запуск осуществлялся из жилых улиц временно оккупированной Александровки", - пояснили в бригаде.

Автор: facebook.com/24th.brigade Последствия подрыва установки УР-83П

Воины полка "Азов" зафиксировали очередные доказательства использования российско-террористическими войсками на Донбассе беспилотника производства РФ.