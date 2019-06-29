Российский беспилотник засветился на Донбассе

Елерон видет не впервые

Воины полка "Азов" зафиксировали очередные доказательства использования российско-террористическими войсками на Донбассе беспилотника производства РФ.

Об этом сообщает Цензор НЕТ.

"В начале июня 2019 силами технической разведки полка" Азов "было выявлено, что враг корректирует работу своей артиллерии по позициям наших подразделений благодаря БПЛА" Элерон "российского производства." Азовцы "решили поднять свой беспилотник для фиксирования" Элерон "в воздухе и его сопровождение к месту посадки в оккупированной ныне Горловке. Следовательно, были получены неопровержимые доказательства использования оккупантами на Донбассе вооружения, поставляемого из России", - говорится в сообщении.



Как напомнили в пресс служба полка, БПЛА этого типа уже был уничтожен "Азовом" в начале марта. После этого беспилотник был исследован, полученные данные "азовцы" успешно используют для борьбы с русскими оккупантами.

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БПЛА типа "Элерон" разработала казанская компания "Эникс" в 2003 году. С 2013 года проводятся серийные закупки этих комплексов для оснащения ими сухопутных войск Российской Федерации.