Российский беспилотник засветился на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 684
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 2917
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1647
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 621
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1359
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24066
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3744
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6876
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
4
3
5
4
Разоблачили еще один фейк о паспортах России
Разоблачили еще один фейк о паспортах России
&quot;Бригаду 200&quot; пополнил еще один предатель Украины
"Бригаду 200" пополнил еще один предатель Украины
Украинского политзаключенного, осужденного в РФ, содержат в харьковской колонии
Украинского политзаключенного, осужденного в РФ, содержат в харьковской колонии
Показали новых рядовых российской &quot;бригады 200-х&quot;
Показали новых рядовых российской "бригады 200-х"
&quot;Мы же братья&quot; разгромили Авдеевку
"Мы же братья" разгромили Авдеевку
Видео
Все видео
Освобожденных из плена украинцев встретили в Киеве: видео
Освобожденных из плена украинцев встретили в Киеве: видео
Минобороны отрицает, что покупала опасное оборудование солдат
Минобороны отрицает, что покупала опасное оборудование солдат
Что такое Колокол памяти и почему он раздается
Что такое Колокол памяти и почему он раздается
Показали уничтожение укрепления боевиков на Донбассе
Показали уничтожение укрепления боевиков на Донбассе
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 288
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1359
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1314
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2052
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11115
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
28 июня 2019
Просмотров: 450
Романтика зла
1913 року двоє французів, Анрі Массіс й Альфред де Тард, об'єднавшись під псевдо "Аґатон", публікують книжку "Молоді люди сьогодні". У ній – ...
суббота, 29 июня 2019 14:03

Российский беспилотник засветился на Донбассе

  Комментировать
Российский беспилотник засветился на Донбассе
Елерон видет не впервые

Воины полка "Азов" зафиксировали очередные доказательства использования российско-террористическими войсками на Донбассе беспилотника производства РФ.

Об этом сообщает Цензор НЕТ.

"В начале июня 2019 силами технической разведки полка" Азов "было выявлено, что враг корректирует работу своей артиллерии по позициям наших подразделений благодаря БПЛА" Элерон "российского производства." Азовцы "решили поднять свой беспилотник для фиксирования" Элерон "в воздухе и его сопровождение к месту посадки в оккупированной ныне Горловке. Следовательно, были получены неопровержимые доказательства использования оккупантами на Донбассе вооружения, поставляемого из России", - говорится в сообщении.


Как напомнили в пресс служба полка, БПЛА этого типа уже был уничтожен "Азовом" в начале марта. После этого беспилотник был исследован, полученные данные "азовцы" успешно используют для борьбы с русскими оккупантами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики обстреляли прифронтовой населенный пункт

БПЛА типа "Элерон" разработала казанская компания "Эникс" в 2003 году. С 2013 года проводятся серийные закупки этих комплексов для оснащения ими сухопутных войск Российской Федерации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российский беспилотник засветился на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"

Самое читаемое
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
 1 Просмотров: 16641
Показали фото женщины, 3-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Показали фото женщины, 3-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане Просмотров: 16399
6-летнего Данила отец с мачехой приковывали к двери: шокирующие фото
6-летнего Данила отец с мачехой приковывали к двери: шокирующие фото
 Просмотров: 10566
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами 3 Просмотров: 10134
Мокрая Алина Гросу засветила пышный бюст на отдыхе
Мокрая Алина Гросу засветила пышный бюст на отдыхе
4
 Просмотров: 9864
Донбасс
Боевики обстреляли прифронтовой населенный пункт
Боевики обстреляли прифронтовой населенный пункт Просмотров: 171
"Необходимо прекратить войну, чтобы закрыть все контрольно-пропускные пункты в Украине" - Новинский
"Необходимо прекратить войну, чтобы закрыть все контрольно-пропускные пункты в Украине" - Новинский Просмотров: 315
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
 Просмотров: 684
Кремль хочет возвращения "нормандского формата" переговоров
Кремль хочет возвращения "нормандского формата" переговоров 1 Просмотров: 576
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
 1 Просмотров: 2917
Больше всего комментируют
7
Зеленский сделал еще одно заявление о российском реванше в ПАСЕ
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
2
Кандидаты от "Слуги народа" дали важные обязательства
2
Показали первое фото освобожденных из плена украинцев
2
Нардеп ответил на обвинения в избиении Семенихина
Голосов: 1811
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua