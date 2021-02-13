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суббота, 13 февраля 2021 18:48

Боевики дважды нарушили режим тишины в Донбассе

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Боевики дважды нарушили режим тишины в Донбассе
Российские наемники били из гранатометов. Фото: unn.com

С начала суток на Донбассе зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня.

Боевики открывали огонь из подствольных гранатометов, передает пресс-центр ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования РФ открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов.

На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ.

О факте нарушения режима тишины сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Президент Владимир Зеленский 11 февраля побывал с рабочей поездкой в ​​Донецкой области. Там должен ознакомиться с ситуацией на передовой. Вместе с Зеленским на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки" и глава ОП Андрей Ермак.

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