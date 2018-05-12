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суббота, 12 мая 2018 14:40

Боевики ДНР внесли Рубана в список на обмен

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Боевики ДНР внесли Рубана в список на обмен
Владимир Рубан будет находиться под стражей как минимум до июля. Фото: pravda.com.ua

ДНР внесла в списки для обмена пленными руководителя центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке теракта в центре Киева

Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Черкассах.

"Владимира Рубана заявили к обмену. Донецкая сторона включила в список тех, в обмене кого они заинтересованы. Это говорит о том, для кого он действительно является ценным", - сказал Грицак.

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Владимира Рубана задержали 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие из оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. Его подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта в центре Киева.

Рубан является фигурантом по делу нардепа Надежды Савченко. 4 мая суд на 2 месяца продлил арест Рубана.

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