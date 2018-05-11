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пятница, 11 мая 2018 10:25

Боевики ДНР штурмовали позиции ВСУ: есть потери

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Боевики ДНР штурмовали позиции ВСУ: есть потери
Боевики ДНР пытались атаковать украинских военных вблизи Авдеевки, но понесли потери. Фото: korrespondent.net

Боевики ДНР пытались атаковать украинских бойцов вблизи Авдеевки, но понесли потери.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Наиболее активные боевые действия продолжались в районе Авдеевской промзоны. По данным разведки, противник при попытке штурмовых действий наших позиций понес потери: два оккупантов было уничтожено, еще трое ранены.

Во время боевых действий трое наших защитников прошедшие сутки получили легкие осколочные ранения. Сейчас раненым оказана квалифицированная медицинская помощь в госпитале.

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Противник, в нарушение международных соглашений, 55 раз нарушал режим прекращения огня, открывая по нашим позициям прицельный огонь. Из них 15 раз применял тяжелое вооружение, в том числе вел огонь из 152 мм орудий в глубину обороны Объединенных сил. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону ", - говорится в сообщении.

9 мая, на Авдеевском направлении в результате ответного огня украинских военных боевики потеряли 5 человек погибшими и 7 ранеными.

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