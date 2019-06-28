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пятница, 28 июня 2019 10:44

Боевики ДНР потеряли контооль над важной высотой

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Боевики ДНР потеряли контооль над важной высотой
Боевики потеряли важный участок. Фото: news.dn.ua

Боевики ДНР признались, что потеряли контроль над важной высотой в районе Новоазовска Донецкой области. Она перешла под контроль Вооруженных сил Украины.

Такую информацию обнародовали на пропагандистском Telegram-канале "Народная Правда - Донбасс".

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Руководство боевиков долго уверяло, что высота под их контролем. При попытке отбить этот участок в ВСУ подразделение боевиков, которые штурмовали украинских воинов, понес существенные потери.

Боевики хаотично минируют территорию на передовой, в результате сами подрываются. На этот раз погибло 2 сапера противника. Погибшие тогда изыскания местность в районах расположения своих войск. Хотели выявить неучтенные минные поля и исправить ранее допущенные нарушения в ходе минирований.

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