Боевики ДНР потеряли контооль над важной высотой

Боевики ДНР признались, что потеряли контроль над важной высотой в районе Новоазовска Донецкой области. Она перешла под контроль Вооруженных сил Украины.
Такую информацию обнародовали на пропагандистском Telegram-канале "Народная Правда - Донбасс".
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Руководство боевиков долго уверяло, что высота под их контролем. При попытке отбить этот участок в ВСУ подразделение боевиков, которые штурмовали украинских воинов, понес существенные потери.
Боевики хаотично минируют территорию на передовой, в результате сами подрываются. На этот раз погибло 2 сапера противника. Погибшие тогда изыскания местность в районах расположения своих войск. Хотели выявить неучтенные минные поля и исправить ранее допущенные нарушения в ходе минирований.
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