Боевики ДНР хотят провести обмен пленными

В ДНР надеются до конца сентября провести обмен пленными. Фото: Liga.net

Обмен пленными между Украиной и боевика ДНР может состояться в сентябре.

Об этом заявила так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, сообщают сепаратистские СМИ.

"Мы надеемся, что украинская сторона выполнит свои обязательства, и до конца сентября мы проведем обмен пленными. Киев просто не имеет права не выполнить договоренности, ведь за каждой цифрой стоят реальные люди, семьи", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На фронте беда: боевики убили морского пехотинца

Бойцы батальона "Азов" на Светлодарской дуге провели удачный бой с боевиками. Украинские военные уничтожили 4 сепаратистов и 1 взяли в плен.