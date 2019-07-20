Боевики девять раз обстреляли позиции украинцев на Донбассе: один военный ранен

Российские боевики продолжают обстреливать Донбасс. Фото: ТСН

С начала суток, 20 июля, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Боевики обстреливали позиции подразделений ВСУ с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" боевики совершили три обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новой Марьевки, Лебединского, Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ вблизи Счастье, Артема, Новолуганское.

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Напомним, двое военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирования вследствие обстрелов 19 июля в зоне боевых действий на Донбассе.