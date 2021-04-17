Боевики блокируют пункты пропуска - работает только один КПВВ

Украина открыла все семь КПВВ. Фото: dpsu.gov.ua

Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Хотя, по решению командующего ООС, все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения.

Движение в гуманитарных дорожных коридорах заблокировано со стороны временно оккупированной территории, говорится в еженедельном отчете Госпогранслужбы.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты открывают движение только два раза в неделю - в понедельник и пятницу.

В контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей увеличился на 13%. Всего за неделю за этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины проследовало 5798 человек, а на контролируемую территорию - 6154 человека. Особенно количество желающих пересечь линию разграничения выросло в конце недели.

В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 204 гражданина и 40 транспортных средств на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 197 граждан и 37 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Через КПВВ "Счастье" на временно оккупированную Луганщину последовал грузовик от Международного комитета Красного Креста.

А через КПВВ "Новотроицкое" в сторону временно оккупированного Донецка проехало пять грузовых автомобилей от Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Для нужд гражданского населения привезли матрасы, медицинское оборудование, товары медицинского назначения. Общий вес гуманитарного груза составил 20,6 т.

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В соответствии с приказом командующего Объединенных сил, в контрольных пунктах продлили действие карантина. Обязательным условием остается прохождение температурного скрининга, пребывание на КПВВ в защитной маске или респираторе и соблюдение социальной дистанции.

Без обязательной самоизоляции будут пропускать граждан Украины, готовых осуществить вакцинацию от Covid-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Граждане Украины, которые прибывают на контролируемую территорию, подлежат самоизоляции. Они обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Дома". В случае невозможности установления мобильного приложения, такие лица подлежат обсервации.

Иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь полис страхования.

Российская пропаганда тратит значительные средства для создания ложной угрозы разворачивания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины. Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для съемок фейковых репортажей имитируют ремонт бомбоубежищ и госпиталей. Они усиливают режим охраны административных зданий и объектов хранения продовольственных резервов.